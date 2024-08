Ο Άρης Λεμεσού παορυσίασε τις φανέλες του για τη σεζόν 2024/25 με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με... μοντέλα τους παίκτες του, ο Άρης Λεμεσού παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις για την ερχόμενη χρονιά, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Adidas.

Στο βίντεο που ανήρτησε η ομάδα στα social media κυριαρχεί το πράσινο,ενώ περιλαμβάνει και μία μικρή ξενάγηση στην πόλη της Λεμεσού.

Δείτε το βίντεο :

Aris x adidas — 2024



Aris is your future 💚



You can purchase our new home jersey today, before the game against Olympiacos! pic.twitter.com/hMd6kjJ2K5