Σύμφωνα με ανάρτηση της βραζιλιάνας δημοσιογράφου Μονίκ Βιλέλα στο «Χ» (πρώην Twitter), ο ΑΠΟΕΛ οδεύει προς την απόκτηση του 22χρονου τερματοφύλακα της Ατλέτικο Παραναένσε, Γκάμπριελ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

Ο τερματοφύλακας Γκάμπριελ αφήνει την Ατλέτικο. Ο παίκτης πηγαίνει μόνιμα στην Κύπρο για λογαρισμό του ΑΠΟΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής είχε συμβόλαιο με την Ατλέτικο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Goleiro Gabriel está de saída do Athletico. Jogador vai pro Apoel, do Chipre, em definitivo. Jogador tinha contrato com o CAP até dezembro de 2025.