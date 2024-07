Ο Τένταϊ Νταρίκουα επέστρεψε στην Αγγλία προκειμένου να αγωνιστεί με τη Λίνκολν Σίτι, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Ο Τένταϊ Νταρίκουα αποχώρησε από τον Απόλλωνα Λεμεσού ύστερα από έναν χρόνο παρουσίας στην ομάδα. Ο 32χρονος Άγγλος μπακ αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, τον οποίο και βρήκε.

Ο παίκτης επαναπατρίστηκε και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Λίνκολν Σίτι, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον ίδιο. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για 1+1 χρόνια.

Η ανάρτηση των Άγγλων:

🎙️ Tendayi's take on joining the Imps.#WeAreImps