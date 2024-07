Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του προπονητικού κέντρου της ομάδας στο Τσίρειο Στάδιο.

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσε ο σύλλογος:

Ο νέος μας χώρος προσφέρει ένα πλήρως ανανεωμένο περιβάλλον, ιδανικά σχεδιασμένο για να ενισχύει την απόδοση και την ευεξία των ποδοσφαιριστών μας.

Τα πλήρως εξοπλισμένα αποδυτήρια παρέχουν όλες τις ανέσεις και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και αποκατάσταση μετά από κάθε προπόνηση, ενώ ο ανανεωμένος χώρος εστίασης δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους αθλητές και το προσωπικό της ομάδας μας.

Η ανακαίνιση αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να παρέχουμε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον, το οποίο θα εξυπηρετεί και θα διευκολύνει στο μέγιστο την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τις εταιρείες Hubloc, Mangas, Marcon Design, Lights On, Hadjiyiannis, Stefos Eliades Ltd, Panos Constantinou και P.P. Pool Lining & Waterproofing Ltd για την σημαντικότατη συνεισφορά τους, καθώς επίσης και όλους τους εθελοντές που συνέβαλαν τους τελευταίους δύο μήνες στην διεκπεραίωση όλων των έργων ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν.