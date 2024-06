Σύμφωνα με ιρανικό δημοσίευμα, ο Ρικάρντο Σα Πίντο, μετά την αποχώρησή του από τον ΑΠΟΕΛ, πρόκειται να επιστρέψει στην Εστεγκλάλ, την ομάδα που βρισκόταν πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία των γαλαζοκίτρινων.

Το δημοσίευμα:

Ricardo Sá Pinto has reached an agreement with Esteghlal FC to become the new coach of Tehran's blue giants for the upcoming season.



Javad Nekonam is expected to be dismissed after failing to lead Esteghlal to the championship in Iran's Pro League.



