Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ομάδες της Κύπρου θέλουν να υπογράψουν τον 25χρονο ακραίο επιθετικό από το Ιράν, Μεχντί Γκαγιεντί

O 25χρονος Ιρανός μεσοεπιθετικός Μεχντί Γκαγιεντί, έχει μπει στο «ραντάρ» κυπριακών, αλλά και ελληνικών ομάδων σύμφωνα με Ιρανικά ΜΜΕ.

Αγωνίζεται στην Ιτιχάντ Κάλμπα και αποτελεί έναν από τους πιο πολύτιμους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Παράλληλα, έχει 18 συμμετοχές με την Εθνική Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Esteghlal FC are looking to bring back Mehdi Ghayedi. Javad Nekounam asked the club to see whether is it possible to sign him for upcoming summer, while his current contract with Ittihad Kalba FC expires in June 2025. Clubs from Cyprus and Greece want to sign him. pic.twitter.com/usVwJcCx88