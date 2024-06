Ο Τζάλμα Σίλβα, λίγες ημέρες μετά το τέλος της συνεργασίας του με την ΑΕΛ, ανακοινώθηκε από την τουρκική Γκεζτεπέ, η οποία θα αποτελέσει το νέο σταθμό στην καριέρα του μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην ομάδα της Λεμεσού.

ΑΕΛ και Τζάλμα Σίλβα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά το τέλος της σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος μπακ κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους Λεμεσιώτες, πραγματοποίησε 74 εμφανίσεις με πέντε γκολ και έξι ασίστ.

Ο 29χρονος θα συνεχίσει στο πρωτάθλημα της Τουρκίας ως παίκτης της Γκεζτεπέ, έχοντας υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τη δυνατότητα ανανέωσής του για ακόμη έναν χρόνο.

Η ανάρτηση του συλλόγου της γειτονικής χώρας:

🇧🇷Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.



🇧🇷An agreement has been reached with professional football player Djalma Antônio da Silva Filho regarding the permanent transfer of… pic.twitter.com/hTKQKf0Wbe