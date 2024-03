Το “wonderkid” της Ομόνοιας, Χάμπος Χαραλάμπους, με την αγάπη για το «τριφύλλι», την υπόσχεση και το σωστό τάιμινγκ για το επόμενο μεγάλο άλμα

Την «κατοστάρα» με τη φανέλα της Ομόνοιας έφτασε ο Χάμπος Χαραλάμπους, ένας ποδοσφαιριστής με όλο το μέλλον μπροστά του, που αγαπάει το «τριφύλλι».

«100 συμμετοχές με τη φανέλα της Ομόνοιας συμπλήρωσε στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Οθέλλο ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους! Ο Χαράλαμπος εντάχθηκε στην Ακαδημία του συλλόγου σε ηλικία 14 ετών. Δεν άργησε να ξεχωρίσει και το 2018 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε ηλικία 16 ετών σε αγώνα με τον Απόλλωνα για τα playoffs τη σεζόν 2018-19 και έκτοτε πέτυχε 3 γκολ και έδωσε 2 ασίστ, στις 100 συμμετοχές του, με πιο έντονη στιγμή το εύστοχο πέναλτι στον τελικό με τον Εθνικό Άχνας, που χάρισε το 15ο Kύπελλο στην ιστορία της Ομόνοιας.

Ο Χαράλαμπος αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα προς μίμηση που με πίστη, αφοσίωση και εργατικότητα καθιερώθηκε σε νεαρή ηλικία στην πρώτη ομάδα και έχει όλα τα φόντα για μία σπουδαία καριέρα.

Διατηρεί συμβόλαιο με την Ομόνοια μέχρι τον Μάιο του 2026»

Novibet Cyprus MVP | First of many for Chambos💎🏆 pic.twitter.com/XKBqcnfv93