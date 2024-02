Μέσα σε ένα συναρπαστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Άρης «διέλυσε» την ΑΕΛ με τον Κοκόριν να βάζει την ομάδα του σε θέση οδηγού στα 20 δευτερόλεπτα! Ανήμποροι να αντιδράσουν, οι παίκτες του Γαρπόζη υποχρεώθηκαν σε μία βαριά ήττα (4-0) έχοντας... εκτεθεί από την αναποτελεσματική άμυνά τους.

Σπουδαία νίκη για τον Άρη Λεμεσού στο «Αλφαμέγα», καθώς επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της ΑΕΛ στην 26η αγωνιστική (28/2) και πλέον βλέπει με εξαιρετικά ανεβασμένη ψυχολογία τα playoffs που είναι προ των πυλών.

Το τελικό αποτέλεσμα παγιώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τους παίκτες του Σπιλέφσκι να εκμεταλλεύονται στο έπακρο κάθε τελική τους. Χωρίς κίνητρο οι αντίπαλοί τους στο δεύτερο μέρος, που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

🏁 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄



What a victory in the game of two teams from Limassol!



Bravo ARIS! Setting off to the final round 🙌#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/zx28yfDNy6