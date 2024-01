Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Έντι Σεμέδο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια.

Οι πρωταθλητές Κύπρου ενισχύονται επιθετικά με την προσθήκη του Έντι Σεμέδο.

Ο 25χρονος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σπιλέφσκι, με δικαίωμα ανανέωσής του για ακόμα δύο χρόνια.

Ο Πορτογάλος φορ, με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι, έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Μπενφίκα και στη συνέχεια αγωνίστηκε για Ραντόμιακ, Πενιαφέλ και Μπελενένσες.

Έως τώρα φορούσε τη φανέλα της Ραντόμιακ Ράντομ, με την οποία κατέγραψε 17 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερα γκολ.

𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐋𝐢𝐦𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥 𝐅𝐂 𝐢𝐬 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐦𝐞𝐝𝐨! ⚡️



We welcome Edi to our team and wish him every success in Aris jersey 💚🤍



