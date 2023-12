Ο Μουριέλ Μπέκκερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βιτόρια της Βραζιλίας σύμφωνα με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η Βιτόρια Μπαΐα σύμφωνα με ανάρτηση της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μούριελ Μπέκκερ από την ΑΕΛ. Η ομάδα από την Βραζιλία πέρσι αναδείχθηκε πρώτη στην δεύτερη κατηγορία και φέτος θα είναι στη Α' κατηγορία Βραζιλίας.

Η ανάρτηση της ομάδας:

O Vitória contratou o goleiro Muriel Becker, de 36 anos.



O último clube do jogador foi o AEL Limassol do Chipre, sua última passagem pelo Brasil foi no Fluminense.



📰: Marcus Guedes

📷: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/KP820XKgNL