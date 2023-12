Ο νέος προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού, Πάμπλο Ματσίν, ήταν ο αναμορφωτής της πλέον πρωτοπόρου στην Ισπανία Τζιρόνα, οδηγώντας την στη La Liga για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Απόλλων Λεμεσού όχι μόνο έχει καινούργιο τεχνικό που υπόσχεται να φέρει έναν αέρα… ανανέωσης στην ομάδα, αλλά θα συνεχίσει στο φετινό πρωτάθλημα έχοντας στην άκρη του πάγκου του ένα άτομο με μεγάλη προπονητική πείρα. Οι κυανόλευκοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Πάμπλο Ματσίν το πρωί της Τρίτης (26/12) κάνοντας στον κόσμο τους ένα… αργοπορημένο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Λεμεσιώτες έως το 2025, ερχόμενος από την Έλτσε την οποία προπονούσε μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Το βιογραφικό του 48χρονου είναι πλούσιο και περιλαμβάνει κυρίως ομάδες του ισπανικού πρωταθλήματος. Φυσικά, αυτή που ξεχωρίζει είναι η Σεβίλλη, ωστόσο ο ίδιος μόλις έναν χρόνο έμεινε εκεί.

Πριν μετακομίσει στους Σεβιγιάνους, τον Ιούλιο του 2018, ο Ματσίν είχε γίνει ο σωτήρας μιας ομάδας που έως τότε δεν είχε ποτέ αγωνιστεί την Α’ κατηγορία της Ισπανίας. Ήταν αυτός ο οποίος όχι μόνο οδήγησε την άλλοτε μικρή Τζιρόνα μέχρι τη La Liga, παρά κατάφερε να τη φτάσει μέχρι την πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος από την πρώτη κιόλας σεζόν. Η ίδια ομάδα που, προς έκπληξη όλων, αγγίζει την κορυφή της βαθμολογίας, πήρε την πρώτη της ιδέα για το τί εστί Πριμέρα Ντιβιζιόν επί εποχής Ματσίν.

Το 2016-17, όταν ο σύλλογος συμπλήρωνε 87 χρόνια ιστορίας, για πρώτη φορά ανέβηκε κατηγορία τερματίζοντας στην κορυφή της Σεγούντα Ντιβιζιόν.

Το ξεκίνημά της σε αυτό το νέο ταξίδι ήταν έγινε με τους καλύτερους οιωνούς καθώς στην πρεμιέρα η Τζιρόνα ήρθε ισόπαλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης (19/8,2-2) με μοναδικό σκόρερ τον Κρίστιαν Στουάνι, που παραμένει πιστός στρατιώτης της από τότε. Η συνέχεια όμως επεφύλασσε το καλύτερο για την ομάδα του Ματσίν.

Στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάφεραν να κερδίσουν στο Μοντιλίβι τη Ρεάλ Μαδρίτης (29/10,2-1), βάζοντας τέλος σε ένα ιστορικό σερί 13 εκτός έδρας νικών που είχαν πετύχει ο Ζιντάν και οι παίκτες του! Οι κάτοχοι του τίτλου άργησαν να… συνέλθουν από το σοκ της ήττας, και μάλιστα όχι από οποιαδήποτε ομάδα, αλλά από τους νεοφώτιστους εκείνης της χρονιάς. Αυτή υπήρξε χωρίς καμία αμφιβολία η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου μέχρι τότε και είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον Ισπανό τεχνικό του Απόλλωνα.

13 - @realmadriden have ended a run of 13 wins in a row away in La Liga, the best one ever in the competition. Bye pic.twitter.com/R6cR5qaTu3