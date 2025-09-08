Ελλάδα - Δανία: Με αλλαγές και 4-3-3 οι Δανοί, στον πάγκο ο Ντόλμπεργκ
Η Δανία φιλοξενείται απόψε (8/9, 21:45) από την Ελλάδα στο πλαίσιο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Ο προπονητής των Δανών, Μπράιαν Ρίμερ, επέλεξε τους δικούς του «εκλεκτούς» έντεκα για την αναμέτρηση και παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-3-3. Βασικός ξεκινάει ο 19χρονος Φρόχολντ στο κέντρο για τους Δανούς, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Ντόλμπεργκ που απέναντι στη Σκωτία είχε ξεκινήσει μαζί με τον Μπιέρεθ στην κορυφή της επίθεσης.
Η ενδεκάδα της Δανίας:
Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Μέλε, Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Φρόχολντ, Όλσεν, Ντάμσγκααρντ, Μπιέρεθ
Den danske startellever 🇩🇰— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 8, 2025
Brian Riemer har valgt disse 11 spillere til at starte kampen for Herrelandsholdet mod Grækenland 🫡
Holdet er klar til at jagte sejren!
📸 @fbbillederdk #ForDanmark pic.twitter.com/zVyebdG8Rp
