Ελλάδα - Δανία: Με αλλαγές και 4-3-3 οι Δανοί, στον πάγκο ο Ντόλμπεργκ

Άρτεμις Κλεφτάκη
denmark_greece

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Μπράιαν Ρίμερ για την Δανία ενόψει της αποψινής αναμέτρησης (21:45) απέναντι στην Ελλάδα.

Η Δανία φιλοξενείται απόψε (8/9, 21:45) από την Ελλάδα στο πλαίσιο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο προπονητής των Δανών, Μπράιαν Ρίμερ, επέλεξε τους δικούς του «εκλεκτούς» έντεκα για την αναμέτρηση και παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-3-3. Βασικός ξεκινάει ο 19χρονος Φρόχολντ στο κέντρο για τους Δανούς, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Ντόλμπεργκ που απέναντι στη Σκωτία είχε ξεκινήσει μαζί με τον Μπιέρεθ στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της Δανίας:

Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Μέλε, Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Φρόχολντ, Όλσεν, Ντάμσγκααρντ, Μπιέρεθ

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

