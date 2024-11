Δείτε τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς και τους πιθανούς αντιπάλους της Εθνικής Κύπρου στον όμιλό της!

Η ολοκλήρωση της φάσης των Ομίλων του UEFA Nations League, σήμανε και την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των προκριματικών γκρουπ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά και το Μεξικό!

Η Κύπρος, συγκέντρωσε έξι βαθμούς στον Όμιλό της, με αντιπάλους την Ρουμανία, το Κόσοβο και την Λιθουανία, έχοντας δυο νίκες επί των τελευταίων! Η βαθμολογική αυτή συγκομιδή και η συλλήβδην παρουσία την κατέταξε στο 4ο από τα 5 συνολικά γκρουπ δυναμικότητας!

It's done! ✅ 54/54 teams are locked in.



These are your official WC qualifying pots:



Pot 1: 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇵🇹🇳🇱🇮🇹🇩🇪🇭🇷🇨🇭🇩🇰🇦🇹

Pot 2: 🇺🇦🇹🇷🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇭🇺🇷🇸🇵🇱🇬🇷🇷🇴🇸🇰🇨🇿🇳🇴

Pot 3: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇸🇮🇮🇪🇦🇱🇫🇮🇬🇪🇲🇰🇮🇸NIR🇧🇦🇲🇪🇮🇱

Pot 4: 🇧🇬🇱🇺🇧🇾🇦🇲🇽🇰🇰🇿🇦🇿🇪🇪🇨🇾🇱🇻🇫🇴🇱🇹

Pot 5: 🇲🇩🇲🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮🇸🇲