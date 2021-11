Μουντιάλ 2022: Οι Ελβετοί έκαναν δώρο 9,3 κιλά σοκολάτας στους Βορειοιρλανδούς για την ισοπαλία με την Ιταλία

Η Ελβετία με τη βοήθεια της Βόρειας Ιρλανδίας πήρε το εισιτήριο για τη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, στέλνοντας τους Ιταλούς στα προκριματικά και «αντάμειψε» τους Βορειοιρλανδούς με 9,3 κιλά ελβετικής σοκολάτας!

Η εθνική ομάδα της Ελβετίας πήρε την έκτη διαδοχική της πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς πήρε την πρωτιά του 3ου ομίλου, αφήνοντας πίσω της, την πρωταθλήτρια, Ευρώπης Ιταλία και «σφράγισε» το εισιτήριο της για το Κατάρ.

Για να καταφέρει η Ελβετία να «κλειδώσει» τη πρώτη θέση του ομίλου χρειάστηκε τη καθοριστική συμβολή της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι βαθμολογικά αδιάφοροι Βορειοιρλανδοί έστησαν «μπλόκο» στη «Σκουάντρα Ατζούρα» και πήραν τη λευκή ισοπαλία.

Οι Ελβετοί για να «ανταμείψουν» την ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας τους έστειλαν 9,3 κιλά σοκολάτας για τα 93 λεπτά που κράτησαν το μηδέν στην άμυνα τους κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Ελβετών ανέβασε βίντεο στα Social Media με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Μουράτ Γιακίν, να πακετάρει το δώρο των Βορειοιρλανδών.

We kept our word, @NorthernIreland 😉 A sweet Thank You is on its way! #sweetcaroline #sweetchocolate



🇨🇭🍫 @ChocolatCailler #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/fAPUuHmrTf