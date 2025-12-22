Οι παίκτες της Αρούκα ευχαρίστησαν τον μοναδικό οπαδό που ταξίδεψε μαζί τους στις Αζόρες! (vid)
Η Αρούκα ταξίδεψε χθες (21/12) μέχρι το νησί των Αζορών για να αντιμετωπίσει την Σάντα Κλάρα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Primeira Liga, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 0-0, σε ένα παιχνίδι που γρήγορα θα ξεχαστεί.
To highlight της βραδιάς, ήρθε μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας πήγαν να χαιρετίσουν τους οπαδούς που βρέθηκαν στην κερκίδα και ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
Η αλήθεια είναι βέβαια πως μόνο ένας! φίλαθλος βρισκόταν στις εξέδρες, όμως αυτό δεν πτόησε τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο που πήγαν να γνωρίσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με τον ήρωα που έκανε ένα ταξίδι σχεδόν 1500 χιλιομέτρων (900 μίλια) για να στηρίξει από κοντά την μεγάλη του αγάπη.
Μπορεί το αποτέλεσμα να μην το δικαίωσε πλήρως, όμως η αναγνώριση και η αγάπη που έλαβε από όλα τα μέλη του συλλόγου μετά το πέρας του αγώνα αποζημίωσε πλήρως τον άνθρωπο που έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι.
WHAT A STORY 🇵🇹❤️— Men in Blazers (@MenInBlazers) December 22, 2025
An amazing moment in Portuguese football as a single Arouca fan traveled over 900 miles west from mainland Portugal to the Azores Islands to watch his club take on Santa Clara.
After the match, the entire squad went over to greet him 👏pic.twitter.com/9fSSuNVxed
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.