Οι παίκτες της Αρούκα έκαναν το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο στον πιο πιστό οπαδό που ταξίδεψε 1500 χιλιόμετρα για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του.

Η Αρούκα ταξίδεψε χθες (21/12) μέχρι το νησί των Αζορών για να αντιμετωπίσει την Σάντα Κλάρα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Primeira Liga, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 0-0, σε ένα παιχνίδι που γρήγορα θα ξεχαστεί.

To highlight της βραδιάς, ήρθε μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας πήγαν να χαιρετίσουν τους οπαδούς που βρέθηκαν στην κερκίδα και ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως μόνο ένας! φίλαθλος βρισκόταν στις εξέδρες, όμως αυτό δεν πτόησε τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο που πήγαν να γνωρίσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με τον ήρωα που έκανε ένα ταξίδι σχεδόν 1500 χιλιομέτρων (900 μίλια) για να στηρίξει από κοντά την μεγάλη του αγάπη.

Μπορεί το αποτέλεσμα να μην το δικαίωσε πλήρως, όμως η αναγνώριση και η αγάπη που έλαβε από όλα τα μέλη του συλλόγου μετά το πέρας του αγώνα αποζημίωσε πλήρως τον άνθρωπο που έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι.