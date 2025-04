Η Κάρντιφ ανακοίνωσε πως ο Άαρον Ράμσεϊ θα αναλάβει ως πρώτος προπονητής της ομάδας, μετά την απόλυση του Ομέρ Ρίζα.

Από την Κάρντιφ θα ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα ο Άαρον Ράμσεϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε πως θα αναλάβει από σήμερα τις τύχες της ομάδας του Δημήτρη Γούτα, μετά την απόλυση του Ομέρ Ρίζα.

Οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν στον 34χρονο Ουαλό μέσο να βοηθήσει πολύ φέτος, με τον ίδιο να έχει παίξει μόλις 10 παιχνίδια και να παραμένει τραυματίας κι έτσι η συνθήκη αυτή ευνόησε το ξεκίνημα μίας νέας καριέρας.

Ο 45χρονος Αγγλοτούρκος προπονητής ήρθε ως βοηθός στην ουαλική ομάδα, που αγωνίζεται στην Championship, το καλοκαίρι του 2024 και στα τέλη του Σεπτεμβρίου, μετά την απόλυση του Ερόλ Μπουλούτ, ανέλαβε προσωρινά τις τύχες της ομάδας.

Στα 12 ματς που έμεινε στον πάγκο του κλαμπ, κέρδισε την εμπιστοσύνη της διοίκησης και στις αρχές του Δεκεμβρίου μονιποιήθηκε στην τεχνική του ηγεσία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που ακολούθησαν δεν ήταν τα επιθυμητά κι έτσι σήμερα απολύθηκε.

Κάπως έτσι ο Άαρον Ράμσεϊ θα πάρει την ευκαιρία και θα ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα στον πάγκο της Κάρντιφ, οδηγώντας την ομάδα στα τελευταία τρία ματς της σεζόν.

