Ρίτσαρντ Άρνολντ, ο διάδοχος του Γούντγουορντ, ο οποίος εκτός από εκατομμύρια λίρες καλείται να φέρει στη Γιουνάιτεντ και πρωταθλήματα!

Πριν σβήσει για τελευταία φορά τα φώτα και αποχωρήσει από τη Γιουνάιτεντ, ο Εντ Γούντγουορντ είδε την ομάδα του... χαμένη. Κάποιοι είπαν πως το φινάλε του ήταν αρκετό ταιριαστό με την πορεία του. Μια άχαρη εμφάνιση, μια ήττα εντός έδρας, ο κόσμος να γκρινιάζει, ένα σύνολο πρωτοκλασάτων παικτών που ψαχνόντουσαν και μια ομάδα δεκάδων εκατομμυρίων χωρίς πραγματική χημεία

«Ο Εντ Γούντγουορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – σαν να βλέπεις έναν όμορφο πίνακα σκισμένο» σχολίασε το Athletic και αντικατοπτρίζει απόλυτα την αλήθεια.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μετά τις αλλαγές στην άκρη του πάγκου περνούν σε νέα εποχή και διοικητικά, με την αναβάθμιση του Ρίτσαρντ Άρνολντ πλέον, στον ρόλο του διευθύνοντα συμβούλου. Ποιος είναι ο διάδοχος; Ο Άρνολντ γνώρισε τον Γούντγουορντ όταν σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και αποφοίτησε με πτυχίο βιολογίας το 1993.

We are pleased to announce that Richard Arnold will become Chief Executive Officer of the club, effective from 1 February.#MUFC