Μια μαγική Ιταλία διέλυσε την Πολωνία με 3-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος όπου και θα αντιμετωπίσει την Βουλγαρία.

Πολύ πιο εύκολα από όσο θα περίμεναν οι φίλοι του βόλεϊ, η Ιταλία κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε ένα ματς που όλοι περίμεναν πως και πως, η «σκουάντρα ατζούρα» επικράτησε ή για την ακρίβεια διέλυσε την Πολωνία με 3-0 (21-25, 22-25, 23-25) και την Κυριακή κόντρα στην Βουλγαρία θα παλέψει για το χρυσό μετάλλιο.

Οι Πολωνοί από την πλευρά τους που πήγαν στις Φιλιππίνες ως το μεγάλο φαβορί για την κορυφή, θα παίξουν στον μικρό τελικό κόντρα στην Τσεχία διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

ΠΟΛΩΝΙΑ (Νίκολα Γκρίμπιτς): Κομέντα 1, Λεόν 14, Κοτσανόφσκι 6, Σέμενιουκ 7, Σάσακ 9, Χούμπερ 6 / Πόπιφτζακ (λ), Γκανιέτσνι, Φορνάλ.

ΙΤΑΛΙΑ (Φερντινάντο Ντε Γκεόργκι): Μικελέτο 12, Τζιανέλι 3, Μπότολο 4, Ρομανό 15, Ρούσο 6, Γκαργκούλο 3 / Μπαλάσο (λ), Σάνι 2, Ανζάνι 2, Πόρο 3.