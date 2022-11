Γνωστές έκανε τις επιλογές του για την αποστολή του Κατάρ για το επικείμενο Μουντιάλ ο Φέλιξ Σάντσεθ, με όμορφο βίντεο που δημοσίευσε η οικοδέσποινα της διοργάνωσης.

Το Κατάρ κινείται για τα καλά πλέον σε ρυθμούς Μουντιάλ. Αυτό που έλειπε όμως ήταν να δουν το φως της δημοσιότητας τα ονόματα των παικτών που θα απαρτίσουν την αποστολή της οικοδέσποινας χώρας στη μεγάλη διοργάνωση. Η ομοσπονδία τού με ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσίασε τους 26 «εκλεκτούς» του Φέλιξ Σάντσεθ.

The announcement we were waiting for



Introducing.. Felix Sanchez's Qatar national team squad for the 2022 World Cup



