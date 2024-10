Ρεπορτάζ που προκύπτουν από ξένα μέσα, κάνουν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στον Άρη Λεμεσού και την Ρίγας Σκόλα για τον 22χρονο μέσο από την Φινλανδία, Άνταμ Μάρκιεβ, που αγωνίζεται στους Πρωταθλητές Λετονίας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της φινλανδικής ιστοσελίδας MTV Urheilu, ο Άρης Λεμεσού, έχει έρθει σε συμφωνία με την Ρίγας Σκόλα για την μεταγραφή του Άνταμ Μάρκιεβ από την Φινλανδία.

Επρόκειτο για 22χρονο, γεννημένο στη Ρωσία, ο οποίος αγωνίζεται εξίσου στη θέση του αμυντικού μέσου, όσο και στη θέση «8». Ο Μάρκιεβ, ξεκίνησε την καριέρα του, από τις ακαδημίες της Ελσίνκι, πριν ταξιδέψει στη Λετονία το 2022, σε ηλικία 20 ετών για λογαριασμό της Σπάρτακς.

Από εκεί, πέρασε ένα εξάμηνο δανεικός στη δεύτερη ομάδα της ιταλικής Σπαλ, όπου δεν κατόρθωσε να εδραιωθεί. Την περασμένη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η μετέπειτα Πρωταθλήτρια Λετονίας, Ρίγας Σκόλα, τον απέκτησε και έκτοτε αγωνίζεται στην ομάδα της Πρωτεύουσας.

Ο Μάρκιεβ, αποτέλεσε βασικό γρανάζι στην εφετινή θερινή πορεία της Ρίγας στα προκριματικά των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ στα δυο παιχνίδια που έδωσαν με τον ΑΠΟΕΛ για τα Playoff του Europa League, έχασε μόλις 7 λεπτά αγωνιστικής δράσης!

Συνολικά με την νυν ομάδα του μετράει, 81 συμμετοχές, έχοντας βρει δίχτυα τέσσερις φορές και έχοντας δώσει και οκτώ ασίστ.

🚨 Finnish media reports that FC RFS star midfielder Adam Markhiev (22) will join Cypriot side Aris Limassol FC after the RFS UEFA Europa League run.



The both teams have come to an agreement a few weeks ago.https://t.co/hJB4JHDLT1