Η Νέα Σαλαμίνα με τον δικό της τρόπο, είπε «το καλωσόρισες», στον νέο τεχνικό της ομάδας, Τσέντομιρ Γιανέφσκι.

Ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι από τη Δευτέρα (7/10), είναι και με τη βούλα ο καινούργιας τεχνικός της Νέας Σαλαμίνας, με τον ίδιο εχθές να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη καινούργια του ομάδα.

Η ομάδα της Αμμοχώστου, καλωσόρισε τον νέο της προπονητή με μήνυμα στα Social Media. "New coach in the house". Με αυτή την ατάκα, με τον καλύτερο τρόπο, ο Γιανέφσκι είναι και επίσημα «Ερυθρόλευκος»!

Δείτε την δημοσίευση της Νέας Σαλαμίνας: