Με την είδηση του χαμού του Τζόρτζ Μπάλντοκ να «αιωρείται» πάνω από το ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα, και οι ομάδες της Κύπρου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και αποχαιρέτησαν τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού.

Μουδιασμένος είναι ακόμα ο ποδοσφαιρικός κόσμος και πενθεί για τον χαμό του Τζόρτζ Μπάλντοκ, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη σε όλους.

Και οι ομάδες της Κύπρου, εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και στους οικείους του ποδοσφαιριστή, καθώς και τον Παναθηναϊκό και αποχαιρέτησαν τον Έλληνα διεθνή με το δικό τους μήνυμα.

Ομόνοια: «Σοκ προκάλεσε η είδηση της απώλειας του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Τζιορτζ και στην ομάδα του, Παναθηναϊκό. Δύναμη και κουράγιο.

Αιωνία του η μνήμη»

Πάφος: «Καλό Παράδεισο Τζόρτζ Μπάλντοκ»

ΑΠΟΕΛ: «Ως ΑΠΟΕΛ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού, για τον αδόκητο θάνατο του ποδοσφαιριστή George Baldock. Κουράγιο στην οικογένεια του. Αιωνία του η μνήμη…»

Απόλλων Λεμεσού: «Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, για τον ξαφνικό και τραγικό του θάνατο. Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου και στην ευρύτερη ποδοσφαιρική οικογένεια. Αιωνία του η μνήμη».

Ανόρθωση: «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζόρτζ Μπάλντοκ. Τα συλλυπητήριά μας σε όλους τους αγαπημένους του και την οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Rest in peace George Baldock. Our condolences to all his beloved ones and @paofc_ family