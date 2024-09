Η πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League πλησιάζει, με όλες τις ομάδες να δίνουν τις τελευταίες αναμετρήσεις τους στα εγχώρια πρωταθλήματα. Η πρώτη αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ, Σάμροκ Ρόβερς, δέχθηκε βαριά ήττα στην έδρα της με σκορ 0-3.

Η κατ' εξοχήν μεγαλύτερη ομάδα της Ιρλανδίας, υποδέχεται την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 22:00 τον ΑΠΟΕΛ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League.

Στην τελευταία αναμέτρησή της πριν την αναμενόμενη «σέντρα» στη τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, το ιρλανδικό Τριφύλλι, δέχθηκε βαριά ήττα στην έδρα του, το στάδιο Τάλαατ, με 0-3 από την St Patrick's Athletic. Μια ήττα εκτός προγράμματος, η οποία αφήνει την επικείμενη αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ, στην τρίτη θέση (49β) του πρωταθλήματος, με ματς περισσότερο από την Ντέρι και την Σέλμπουρν οι οποίες βρίσκονται από πάνω.

The visitors take home 3 points. pic.twitter.com/uoZpQAxhNn

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι η St Patrick's Athletic με αυτή την νίκη έφτασε τις τέσσερις σερί και προκάλεσε εν γένει προβληματισμό στο στρατόπεδο των Ρόβερς, οι οποίοι καλούνται εντός λίγων ημερών να ανασυνταχθούν καθώς επρόκειτο να φιλοξενήσουν τον ΑΠΟΕΛ, σε ένα γήπεδο στο οποίο θα έχουν και την υποστήριξη περίπου 800 φίλων τους.

Η ήττα φυσικά, δε σημαίνει ότι η αποστολή των Πρωταθλητών Κύπρου θα είναι εύκολη, καθώς παρά την οποιαδήποτε φάση βρίσκεται η κάθε ομάδα στις εσωτερικές διοργανώσεις και υποχρεώσεις, η κάθε πρεμιέρα είναι διαφορετική και επιφυλάσσει κινδύνους, ειδικά αν δεν υπάρξει προσοχή. Βέβαια, αυτό ισχύει για αμφότερες ομάδες.

Για τα πρακτικά να αναφέρουμε ότι η Ρόβερς δέχθηκε γκολ, μόλις στο πρώτο λεπτό, ενώ μέχρι το 13' ήταν πίσω με 0-2. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Επίσης, η χθεσινή προσέλευση των Ιρλανδών στο γήπεδο το οποίο έχει χωρητικότητα περί των 8000 θεατών, έφτασε στους 6.800, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας.

Tonight’s attendance @tallaghtstadium is 6,839, thank you for your incredible support, Hoops 💚 pic.twitter.com/hBLuhTc14I