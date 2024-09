Επιστροφή σήμερα με απαρτία στο «Ηλίας Πούλλος» για την Ομόνοια και δουλειά για ένα άκρως απαιτητικό 20ήμερο, παρά κάτι. Με διαδοχικά ντέρμπι στην Cyprus League και πρεμιέρα στη League Phase του Conference.

Ένα σημαντικό τεστ αντοχών-διαχείρησης, για την ακρίβεια ένα ακόμη, μετά τα καλοκαιρινά συνεχόμενα καθοριστικά ευρωπαϊκά ραντεβού. Εκεί τα πήγε περίφημα η ομάδα, φέρνοντας την πολυπόθητη πρόκριση στους ομίλους, με διαδοχικές επιτυχίες, τώρα το διακύβευμα εξίσου κομβικό, έως και ακόμη μεγαλύτερο.

Καθώς ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος, είναι ο ύψιστος για το «τριφύλλι»! Και εννοείται ότι κανένα πρωτάθλημα δε κρίνεται από τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές, ωστόσο πρόκειται για μια πολύ σημαντική και επίπονη σειρά αγώνων, μέσω της οποίας οι πράσινοι καλούνται να πάρουν το μάξιμουμ. Για να διαμορφώσουν οι ίδιοι ιδανικές συνθήκες, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, μέσα σε 17 μέρες την ομάδα του Νταμπράουσκας περιμένουν τέσσερα δύσκολα παιχνίδια, στα οποία καλείται να δείξει χαρακτήρα και αντοχές. Αρχής γενομένης από το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στο ΓΣΠ.

Ακολούθως η ομάδα θα εκστρατεύσει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για 2ο σερί ντέρμπι με την Ανόρθωση και μετά ξανά ΓΣΠ για τις αναμετρήσεις με ΑΕΛ και Βίκνγκουρ. Από μια σκοπιά είναι θετικό ότι… παίζει μπόλικο ΓΣΠ, αλλά θα πρέπει οι πράσινοι αυτό να το εκμεταλλευτούν στο ακέραιο. Κάνοντας κυριολεκτικά «κάστρο» την έδρα τους.

Και μία τέτοια εξέλιξη, θα τους φέρει «καβάλα στο άλογο». Όμως απαγορεύονται υπολογισμοί και σενάρια. Ένα ματς τη φορά. Και τώρα το πρόγραμμα λέει μεγάλο ματς, υποδεχόμενη η Ομόνοια τον Χένινγκ Μπεργκ και την ομάδα του.

Το βλέμμα από αγωνιστικής πλευράς είναι στραμμένο στους παίκτες που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού και το κατά πόσον θα προλάβουν να τεθούν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Χαραλάμπους( πάει πολύ καλά η αποθεραπεία του), Ελάντερ, Μασούρας και Κούσουλος, τέσσερις επιλογές που προσδίδουν και ποιότητα και βάθος στο ρόστερ. Ένα μικροπρόβλημα αντιμετώπισε και ο Ατζίλι, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, που να προκαλεί ανησυχία.

Ξανά μανά για Αραούχο !



Αυτό όντως είναι ποδοσφαιρικός «έρωτας». Ο Σέρχιο Αραούχο που κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος, από την 1η στιγμή αποτέλεσε τον διακαή πόθο όλων στην Ομόνοια. Γνωστά τα δεδομένα, με τους πράσινους κάποια στιγμή να πλησιάζουν με πρόταση 1,2 για διετές συμβόλαιο. Αλλά τον Αργεντινό τελικά να αξιώνει πριμ υπογραφής σεβαστό και να μην προχωρά η μεταγραφή.

Χθες λοιπόν όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, έγινε εκ νέου μια επαφή και κατά κάποιο τρόπο αναθέρμανση του ενδιαφέροντος. Φαίνεται το σήριαλ δεν έχει ακόμη τελειώσει, ο Αραούχο μέχρι τώρα… έχει υπογράψει και 3-4 φορές στον Άρη! Μέχρι και στη Νέφτσι Μπακού τον θεωρούσαν «κλειδωμένο» και όμως ακόμη δεν έχει υπογράψει πουθενά. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι, αλλά you never know, όπως λένε και οι Άγγλοι.

ΑΓ