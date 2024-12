Πως το γκολ ισοφάρισης της Πάφου επί της Λουγκάνο στο 90+5, έφερε τα άνω κάτω στη τελική βαθμολογία του Conference League.

Μέχρι το 95ο λεπτό, με τα περισσότερα ματς στη τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, είτε να ολοκληρώνονται είτε να βρίσκονται να βρίσκονται στη τελική τους ευθεία, η Πάφος βρισκόταν με 9 βαθμούς, ανάμεσα στη 17η και την 18η θέση της συνολικής κατάταξης, καθώς έχανε με 2-1 από την Λουγκάνο.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι Γαλάζιοι, προετοιμάζονταν για μια πιθανή διασταύρωση με τον Παναθηναϊκό στην επικείμενη φάση των «32», με το σκηνικό να αλλάζει ολότελα στο φινάλε της αναμέτρησης. Το γκολ ισοφάρισης του Γκολντάρ, στην εκπνοή του παιχνιδιού με τους Ελβετούς, έφερε στη συνολική βαθμολογία τεράστιες ανασυντάξεις.

The final league phase standings for the Conference League after matchday 6 🤩#UECL pic.twitter.com/NrMWetKO6l