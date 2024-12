Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference είναι προ των πυλών, και ο αλγόριθμος του Football Meets Data έβγαλε τους πιθανούς αντιπάλους των κυπριακών συλλόγων, που...είναι πιθανό να συναντηθούν μεταξύ τους!

Η μεγαλύτερη (μέχρι την επόμενη) κυπριακή ευρωπαϊκή βραδιά πλησιάζει (22:00), και οι αλγόριθμοι είναι ξανά εδώ, για να δώσουν τους πιθανότερους αντιπάλους των κυπριακών συλλόγων.

ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Πάφος στοχεύουν μονάχα σε νίκη, έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη του Conference League. «Γαλαζοκίτρινοι» και Παφίτες με τρίποντο θα βρεθούν -πιθανότατα- απευθείας στη φάση των «16», ενώ το «τριφύλλι» σε περίπτωση επικράτησης θα είναι σίγουρα στην 24αδα.

Με βάση τα παραπάνω καθώς και αρκετές άλλες υπολογιστικές παραμέτρους, ο αλγόριθμος του Football Meets Data παρουσιάζει τους πιθανούς αντιπάλους, λίγες ώρες πριν τη σέντρα της τελευταίας αγωνιστικής.

Ξεχωρίζει φυσικά η περίπτωση να δούμε «κυπριακό εμφύλιο», ανάμεσα σε Ομόνοια και Πάφο, ενώ και ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να συναντήσει τη «μισητή» συμπολίτισσα. Σημειώνουμε ότι Πάφος και Ομόνοια μπορεί να συναντήσουν τον Παναθηναϊκό στο δρόμο τους.

ΑΠΟΕΛ: Τσέλιε, Βίκινγκουρ, Χαρτς, Ομόνοια, Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Πάφος: Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Παναθηναίκός, Ομόνοια, Χαρτς, Κοπεγχάγη

Ομόνοια: Παναθηναϊκός, Χάιντενχαϊμ, Μπέτις, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Ραπίντ Βιέννης

*με σειρά πιθανοτήτων

📊📈📉 Who is each team's most likely opponent in UECL KO Playoff (if they qualify for that round)?



The table reports Top 5 opponents that appear most often for each team in our simulations.



Bear in mind that in most cases Top 5 probable opponents cover 30%-50% of overall… pic.twitter.com/bfUNMMHF07