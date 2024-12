Η πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης Football Meets Data, αφιέρωσε έρευνα στο παιχνίδι της Ομόνοιας με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στη Βοσνία, περί των πιθανοτήτων της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League, βάσει του αποτελέσματος στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Ένα από τα παιχνίδια με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, είναι αυτό της Ομόνοιας με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Με τα αποτελέσματα που οι δυο ομάδες έχουν φέρει ως τώρα, βρίσκονται δίπλα στη βαθμολογία. Πιο συγκεκριμένα, η Ομόνοια βρίσκεται στην 21η θέση με 6 βαθμούς, μετά την νίκη με 3-1 επί της Ραπίντ Βιέννης, ενώ στην 20η θέση, η Μπόρατς έχει έναν βαθμό παραπάνω.

Έτσι λοιπόν, τρόπον τινά, το παιχνίδι αυτό έχει γίνει "do or die", τόσο για το Τριφύλλι, όσο και για την ομάδα της Βοσνίας. Ο αλγόριθμος Football Meets Data, που διαρκώς ασχολείται με τις πιθανότητες πρόκρισης βάσει αποτελεσμάτων, αφιέρωσε συγκεκριμένη έρευνα για το εν λόγω παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα "εκ των πιο σημαντικών παιχνιδιών της τελευταίας αγωνιστικής», δεδομένου φυσικά την όλη συνθήκη που προαναφέραμε.

Borac 🇧🇦 - Omonia 🇨🇾



This will be an interesting match to watch.



A draw likely sends both teams to UECL knockouts, while a loss means high risk of elimination.



Likelihood to qualify for Top 24 in case of a:



Draw

🇧🇦 Borac = 100%

🇨🇾 Omonia = 98.5%



Borac win

🇧🇦 Borac = 100%

🇨🇾… pic.twitter.com/zdttmn0dL0