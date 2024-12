Ουζόχο και Ίβουσιτς βρίσκονται στην λίστα των καλύτερων επεμβάσεων της 5ης αγωνιστικής του UEFA Europa Conference League.

Η UEFA με ανάρτηση της στον λογαριασμό του Europa Conference League γνωστοποίησε τις καλύτερες επεμβάσεις της 5ης αγωνιστικής. Στην εν λόγω λίστα βρίσκονται δύο Κυπριακές συμμετοχές. Συγκεκριμένα, την επέμβαση της αγωνιστικής διεκδικούν οι Ουζόχο και Ίβουσιτς της Ομόνοιας και Πάφου αντίστοιχα.

Την λίστα συμπληρώνουν οι Γκόρντον(Χάρτς), Σμαλενέα(Πετροκούμπ), και Βαρέλα(Βιτόρια).

Sensational saves from these five goalkeepers



🧤 Francis Uzoho

🧤 Craig Gordon

🧤 Silviu Smalenea

🧤 Bruno Varela

🧤 Ivica Ivušić



