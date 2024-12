Η πλατφόρμα ανάλυσης, Football Meets Data, «προέβλεψε» τους πιθανούς αντιπάλους των Κυπριακών ομάδων σε περίπτωσή πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Conference League.

ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Πάφος εισέρχονται σιγά σιγά στην τελική ευθεία των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων στη League Phase του Europa Conference League και με τους τρεις να διατηρούν ρεαλιστικές ελπίδες και προοπτικές πρόκρισης στις επόμενες φάσεις.

Καθώς, κοντοζυγώνει η έκτη αγωνιστική που θα σημάνει και την ολοκλήρωση της League Phase, η πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης, Football Meets Data, «προέβλεψε» βάσει δεδομένων τους πιθανούς αντιπάλους των τριών εκπροσώπων της Κύπρου, σε περίπτωση φυσικά που θα προκριθούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα δημοσιεύτηκαν στη πλατφόρμα «X», ο αλγόριθμος, προβλέπει ότι ο ΑΠΟΕΛ σε περίπτωση που θα βρεθεί στο πρώτο γύρο νοκ-άουτ, πιθανώς να διασταυρώσει μονοπάτια με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση, ενώ στη φάση των 16, επικρατέστερος αντίπαλος είναι η Φιορεντίνα.

Η Πάφος, έχει ακόμα πιο δύσκολο πρόγραμμα πιθανών αντιπάλων και διασταυρώσεων, καθώς ως πρώτος αντίπαλος «βγαίνει» η Ρεάλ Μπέτις, ενώ στην επόμενη φάση, ελλοχεύει η Τσέλσι.

Τους Μπλέ του Λονδίνου, «θα βρει» απέναντί της στους 16 και η Ομόνοια σε περίπτωση που κατορθώσει να βρεθεί εκεί, ενώ στη φάση των 32, επικρατέστερος αντίπαλος, είναι η Σάμροκ Ρόβερς.

Conference League - each team's most likely opponent in KO playoff and Round of 16 (if they qualify) after MD4 pic.twitter.com/wbEPSD1xWs