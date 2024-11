H UEFA αποθέωσε τον ΑΠΟΕΛ για τις δυο συνεχόμενες νίκες που πέτυχε στην League Phase του Europa Conference League.

Τα πράγματα δεν είχαν ξεκινήσει καθόλου καλά για τον ΑΠΟΕΛ στην League Phase του Conference League.

Μετά το «χ»αρακίρι κόντρα στην Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία, ακολούθησε η οδυνηρή εντός έδρας ήττα από την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Την 3η αγωνιστική η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ θα υποδεχόταν την σούπερ φέτος στην Ιταλία Φιορεντίνα. Τα προγνωστικά φυσικά έδιναν φαβορί τους περυσινούς φιναλίστ της διοργάνωσης, ωστόσο, οι πρωταθλητές Κύπρου πέτυχαν μια ιστορική νίκη με 2-1 .

Φτάνοντας στην 4η αγωνιστική, οι γαλαζοκίτρινοι είχαν δύσκολη αποστολή στο παγωμένο Μόλντε, παίζοντας μάλιστα με σημαντικές απουσίες.

Ωστόσο και πάλι, με άμυνα για σεμινάριο, πανηγύρισαν ένα τεράστιο διπλό.

Μετά τις δυο συνεχόμενες επιτυχίες, η UEFA, με ανάρτησή της, έπλεξε το εγκώμιο του ΑΠΟΕΛ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο ΑΠΟΕΛ σκαρφαλώνει στη βαθμολογία με τις συνεχόμενες νίκες».

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση:

🇨🇾 APOEL climbing in the league phase table following back-to-back victories 📈#UECL | @apoelfcofficial pic.twitter.com/oO0nw5RqSV