ΑΠΟΕΛ και Πάφος πέτυχαν μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες εχθές το βράδυ, με τον επίσημο λογαριασμό του UEFA Europa Conference League, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να αποθεώνει τα δυο αποτελέσματα.

ΑΠΟΕΛ και Πάφος, με τις χθεσινοβραδινές τους μεγάλες νίκες επί της Φιορεντίνα και επί της Αστάνα αντίστοιχα, έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Conference League. Η Ομόνοια δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι και ηττήθηκε από την Γάνδη.

Με βίντεο που δημοσίευσε στα Social Media, ο επίσημος λογαριασμός του UEFA Europa Conference League, αποθεώνει τις νίκες των δυο Κυπριακών ομάδων και παραθέτει το ερώτημα, «ποια ξεχώρισε περισσότερο».

Στο σχετικό βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, βλέπουμε το γκολ του Άντερσον, το οποίο έδωσε την νίκη στη Πάφο, καθώς επίσης και τα δυο γκολ σε οκτώ λεπτά, των Δώνη και Αμπάνια, που έριξαν στο καναβάτσο τους «Βιόλα».

Δείτε την ανάρτηση:

🤩 Pafos' last-gasp winner and APOEL ending Fiorentina's 100% record 👏



Which performance stood out most? 🤔



Vote now for your #UECLPOTW 📫