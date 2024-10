Η εξεδεικευμένη πλατφόρμα στατιστικών ποδοσφαίρου Football Meets Data δημοσίευσε στο «Χ» (πρώην Twitter) τις πιθανότητες των κυπριακών ομάδων να βρίσκονται στην τελική οχτάδα και 24αδα της League Phase του Conference League.

Tις πιθανότητες των κυπριακών ομάδων (Πάφος, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια) να βρίσκονται στην τελική οχτάδα και 24αδα της League Phase του Conference League, δημοσίευσε η εξεδεικευμένη πλατφόρμα στατιστικών ποδοσφαίρου Football Meets Data .

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες αναλύσεις advanced football stats, στηρίζονται στο σύνολο των αποτελεσμάτων των ομάδων από την 1η αγωνιστική έως και την 23η Οκτωβρίου, μία ημέρα, δηλαδή, πριν τη διεξαγωγή της 2ης. Με άξονες των εκτιμήσεων, τι έγινε στην πρεμιέρα και ποια αποτελέσματα έφεραν οι 36 συμμετέχουσες στις εγχώριες υποχρεώσεις τους στο μεσοδιάστημα.

Η Ομόνοια, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, βρίσκεται στην 13η θέση και έχει 32% πιθανότητες για να βρεθεί στο Top 8, διατηρώντας αρκετά υψηλό ποσοστό (90%) για παρουσία στην τελική 24άδα.

Ακολουθεί η Πάφος, στην 15η θέση, με 22% πιθανότητες για την παρουσία της στην τελική οχτάδα και 85% για να είναι στην τελική 24αδα.

Τέλος, ο ΑΠΟΕΛ, είναι στην 23η θέση, με 9% πιθανότητες για να είναι στις κορυφαίες οχτώ ομάδες της διοργάνωσης και 66% μετά το τέλος της League Phase.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:

New Conference League simulations, based on updated Elo points after matches played in domestic leagues since MD1.



Legia 🇵🇱 now projected in Top 8 instead of Vitória SC 🇵🇹. pic.twitter.com/sdzNNtHz0u