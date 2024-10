Η Ομόνοια δοκιμάζεται στη Σκωτία απέναντι στη Χαρτς (19:45) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το 2/2 είναι ο στόχος της Ομόνοιας στη 2η στροφή του ομίλου στο Conference League, με την ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας να θέλει να διατηρήσει τις εξαιρετικές επιδόσεις που έχει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

Οι «πράσινοι» της Λευκωσίας στην πρεμιέρα της League Phase διέλυσαν την Βίκινγκουρ στο ΓΣΠ (4-0) με τέσσερα γκολ στο καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο και φιγουράρουν στην κορυφή όντας μαζί με τη Σερκλ Μπριζ οι δύο ομάδες με τις πλέον ευρείες νίκες στην πρεμιέρα.

Τώρα σειρά έχει η πρώτη εκτός έδρας αποστολή στo «Tynecastle Park» για το 2/2 με τους Ομονοιάτες να θέλουν μέσω της Ευρώπης να ανυψώσουν εκ νέου την ψυχολογία τους καθώς προέρχονται από αποτέλεσμα-σοκ εντός συνόρων και συγκεκριμένα το 0-1 από το Παραλίμνι.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα μετά το 2-0 από τον Άρη Λεμεσού που έχει ρίξει το «τριφύλλι» στην 6 η θέση του πρωταθλήματος και ζητούμενο είναι μέσω της Ευρώπης όπου η Ομόνοια έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο από τα προκριματικά να αρχίσει η ανάκαμψη. Το «διπλό» επί της Χαρτς και το 2/2 στη League Phase είναι σε απόδοση 2.60.

Η δοκιμασία στην έδρα της Χαρτς είναι ευκαιρία καθώς οι Σκωτσέζοι είναι στην προτελευταία θέση της Premiership με μόλις μία νίκη, το 4-0 επί της Σεντ Μίρεν που έδωσε βαθμολογική ανάσα και την ξεκόλλησε από την τελευταία θέση (5 βαθμοί).

Και τα τρία εκτός έδρας ματς της Ομόνοιας στα προκριματικά έχουν συνδυαστεί με Under 2.5 και N/G. To No Goal είναι σε απόδοση 1.95 .

