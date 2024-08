Λίγες ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνοια και Φέχερβαρ για το Conference League, οι Ούγγροι προχώρησαν στην πώληση ενός κομβικού παίκτη τους, του Σάμπολκς Σον.

Η Φέχερβαρ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι διπλές αναμετρήσεις με την Ομόνοια πούλησε βασικό της παίκτη.

Πρόκειται για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό Σάμπολκς Σον, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόλτον, από την οποία και ανακοινώθηκε.

Ο παίκτης ήταν βασικός στις δύο τελευταίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των Ούγγρων, ενώ πέρυσι μέτρησε 31 συμμετοχές με την πρώην ομάδα του.

Bolton have completed the signing of Szabolcs Schon from Hungarian side Fehervar for an undisclosed fee, subject to international clearance.



Schon has signed a three-year deal with Wanderers and becomes their fifth arrival of the summer.#BWFC pic.twitter.com/a2RKyPlziW