Επεισόδια μεταξύ Ολλανδών και Τούρκων οπαδών μετά το παιχνίδι (vid)

Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ των οπαδών της Τουρκίας και της Ολλανδίας μετά την λήξη του αγώνα που είδε τους τελευταία να προκρίνεται στα ημιτελικά με ανατροπή.

Η Ολλανδία ήταν μεγάλη θριαμβεύτρια του χθεσινού τέταρτου και τελευταίου προημιτελικού του Euro 2024, αφού οι «Οράνιε» μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και στιγμές που ήθελαν κι έκαναν την ανατροπή κόντρα στους Τούρκους επικρατώντας με 2-1 και αφήνοντάς τους εκτός συνέχειας.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν το πήραν με καθόλου καλό τρόπο οι οπαδοί της ομάδας του Μοντέλα, που μπορεί να χειροκρότησαν και να αποθέωσαν τους παίκτες της μέσα στο γήπεδο, όμως εξερχόμενοι απ' αυτό προκάλεσαν επεισόδια, αφού τσακώθηκαν με Ολλανδούς οπαδούς. Μάλιστσα, επεισόδια έλαβαν χώρα και στην Ολλανδία, όταν Τούρκοι που ζουν εκεί επιτέθηκαν σε ντόπιους την ώρα που πανηγύριζαν την πρόκριση.

Δείτε τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει:

Trouble has flared across Germany and the Netherlands tonight as Turkish fans attack Dutch supporters after Holland knocked Turkey out of the European Cup.. pic.twitter.com/rIL28LBVWi