Ο αρχισκόρερ της Τσεχίας, Πάτρικ Σικ, ήταν στο σωστό σημείο για να πάρει το ριμπάουντ και να μπει με την μπάλα στα δίχτυα της Γεωργίας για το 1-1.

Ο... συνήθης ύποπτος Πάτρικ Σικ ισοφάρισε για την Τσεχία στην αναμέτρηση με τη Γεωργία για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EURO 2024. Στο 59ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Λινγκρ σημάδεψε το δοκάρι με σκαστή κεφαλιά και στην επαναφορά ο υψηλόσωμος σέντερ φορ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα με το στήθος για το 1-1.

Με αυτό το γκολ ο επιθετικός της Λεβερκούζεν έφτασε τα έξι γκολ σε τελική φάση EURO και είναι ο πρώτος σκόρερ της Τσεχίας στο τουρνουά, καθώς ξεπέρασε τον Μίλαν Μπάρος των πέντε γκολ.

Patrik Schick is the top scorer at the Euros since Euro 2020 🔥#GEOCZE #Euro2024 pic.twitter.com/t3CpA51pcl