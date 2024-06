Οι δυο ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ συμπεριλήφθηκαν στην τελική λίστα της Εθνικής Γεωργίας ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2024, που θα διεξαχθεί στη Γερμανία.

Δύο «Κύπριοι» ποδοσφαιριστές αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο επερχόμενο EURO 2024. Ο λόγος για τους άσους του ΑΠΟΕΛ, Γκιόργκι Κβιλιτάια και Λάσα Ντβάλι, οι οποίοι βρίσκονται εντός των επιλογών του Βίλι Σανιόλ.

Οι πρωταθλητές Κύπρου αναμένεται να βοηθήσουν το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗶𝗮 #𝗘𝗨𝗥𝗢𝟮𝟬𝟮𝟰 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲



One of Euro 2024's biggest stories: Georgia qualifying for their first major tournament.



The star of the story? Khvicha Kvaratskhelia, Serie A winner, nicknamed ‘Kvaradona’ & star of his national team.@jwhitey98