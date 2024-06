Ο Βιντ Μπέλετς είναι ένας εκ των εκλεκτών του Ματίαζ Κεκ για την εθνική ομάδα της Σλοβενίας και θα βρίσκεται στην αποστολή της χώρας του για το EURO 2024.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σλοβενίας, Ματίαζ Κεκ, ανακοίνωσε τους 26 εκλεκτούς που θα αποτελέσουν την αποστολή της χώρας στα γήπεδα της Γερμανίας. Θα συμμετάσχει στον τρίτο όμιλο, μαζί με τις Αγγλία, Σερβία και Δανία.

Στην τελική κλήση της ομάδας βρίσκεται ο Βίντ Μπέλετς ο γκολκίπερ του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος μάλιστα φόρεσε φανέλα βασικού στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EURO 2024, κόντρα στην Αρμενία.



🇸🇮✨ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Josip Iličić (36) has been called up to Slovenia's final EURO 2024 squad!



It's going to be amazing to see him involved at a major tournament. What a guy. ❤️ pic.twitter.com/opfWO6to8I