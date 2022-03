Κίνηση-έκπληξη από τη ρωσική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία παρά το γεγονός πως έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό όλων των ρωσικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις, θέτει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Euro 2028 ή του Euro 2032! Επίσημη πρόταση από την Τουρκία.

Ανατροπή στο σκηνικό των υποψήφιων για τη διοργάνωση επερχόμενων Euro. Λίγες μέρες πριν τη λήξη της διορίας κι ενώ όλα έδειχναν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ιρλανδικά κράτη θα κέρδιζαν δίχως αντίπαλο την ανάθεση του Euro 2028, η Ρωσία βάζει «φωτιά» στις διαδικασίες, δηλώνοντας υποψηφιότητα παρά το γεγονός ότι οι ρωσικοί σύλλογοι και εθνικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από τις διοργανώσεις των UEFA-FIFA και με τη βούλα του CAS!

Μετά από συνεδρίαση των μελών της, η ρωσική ποδοσφαιρική ένωση (RFU) αποφάσισε να προωθήσει μέσω επιστολής στην UEFA το ενδιαφέρον της για την ανάθεση είτε του Euro 2028 είτε του Euro 2032, για το οποίο το φαβορί και μοναδική ως τώρα υποψήφια είναι η Ιταλία.

Από την πλευρά της, η UEFA, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, πολύ δύσκολα θα εξετάσει σοβαρά τη ρωσική υποψηφιότητα δεδομένης της εισβολής στην Ουκρανία, πόσω μάλλον όταν έχει ήδη επισύρει κυρώσεις προς τις ρωσικές ομάδες και η τελική διορία για την ανάθεση πλησιάζει. Σύμφωνα, μάλιστα, με έναν αξιωματούχο της, η Ρωσία δεν πρόκειται να λάβει την παραμικρή ψήφο στη σχετική ψηφοφορία.

Πριν λίγα χρόνια υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία είχε διοργανώσει το Μουντιάλ του 2018 και ο τελικός είχε διεξαχθεί στο «Στάδιο Λουζνίκι», το οποίο πρόσφατα φιλοξένησε το συλλαλλητήριο του Βλάντιμιρ Πούτιν για την προσάρτηση της Κριμαίας που προκάλεσε αντιδράσεις.

Εκτός της Ρωσίας, πάντως, υποψηφιότητα φέρεται ότι θα καταθέσει τελικά και η Τουρκία για το Euro 2028, η οποία τα τελευταία 24ωρα παρουσιαζόταν αμφίβολο να διεκδικήσει κάποιο τουρνουά μετά από εισηγήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της ποδοσφαιρικής της ομοσπονδίας.

