UEFA για Δανία: «Τι ομάδα...» (pic)

Μέσω του επίσημου λογαριασμού στα social media, η UEFA συνεχάρη την Δανία για την τρομερή προσπάθεια που έκανε στο φετινό Euro και τόνισε πως το έθνος της θα πρέπει να είναι υπερήφανο για την ομάδα...

Οι Δανοί έφτασαν στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δίχως να το περιμένει κανείς. Δίχως να μπορεί να το διαβάσει κανείς. Δίχως να το έχει σκεφτεί κανείς. Κι όμως, μέσα από τρομερές δυσκολίες, με το σοκ του Έρικσεν ακόμα στο μυαλό, με την ανάγκη γι' ανασυγκρότηση και πείσμα και πάνω απ' όλα με την τρομερή ενότητα, η ομάδα του Γιούλμαντ κέρδισε το χειροκρότημα.

Φτάνοντας στα ημιτελικά του Euro και αποχαιρετώντας το τουρνουά από το πέναλτι του Κέιν στο 104' για το 2-1 της Αγγλίας, οι Δανοί έλαβαν και την αναγνώριση από την UEFA που στα social media έστειλε το εξής μήνυμα:

«Τι ομάδα... Η Δανία έκανε τη χώρα της υπερήφανη στο Euro 2020».

