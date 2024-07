Ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ θα δώσει στις 22 Ιουλίου ο Άρης Λεμεσού, κόντρα στην ιστορική Χάντερσφιλντ Τάουν.

Φιλικό με «άρωμα» Αγγλίας προέκυψε στον Άρη Λεμεσού. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα αντιμετωπίσει την ιστορική Χάντερσφιλντ Τάουν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 19:00 επί αυστριακού εδάφους, όπως ενημέρωσε η ίδια η αγγλική ομάδα μέσω ανάρτησής της.

Σίγουρα πρόκειται για μια σπουδαία αναμέτρηση, έστω και σε φιλικό επίπεδο.

🇦🇹 We can now confirm that we will face Aris Limassol during our pre-season tour in Austria!



ℹ️ Town will play the Cypriot side on Monday 22 July 2024 at 6pm local time



Full details ⤵️#htafc