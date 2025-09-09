Σε τρίτη ομάδα στην Τσεχία βρέθηκε ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος, αφού πήρε μεταγραφή από την Σλάβια Πράγας στην Παρντούμπιτσε.

Μετά από έναν χρόνο στην Σλάβια Πράγας, ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα της τσεχικής πρωτεύουσας και πήρε μεταγραφή για την Παρντούμπιτσε. Ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός μέσος πήγε στην ομάδα της Πράγας το περασμένο καλοκαίρι, πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν δανεικός στην Καρβίνα και στο δεύτερο έπαιξε στην ομάδα που ανήκε.

Συνολικά εκείνος μέτρησε 36 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας δέκα ασίστ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι. Η εικόνα του αυτή του έδωσε το «εισιτήριο» για μία νέα πρόκληση στην Τσεχία και την Παρντούμπιτσε, η οποία υπέγραψε μαζί του πολυετές συμβόλαιο, χωρίς να έχει γνωστό το καθεστώς της μεταγραφής του, δηλαδή αν πήγε ως ελεύθερος ή δόθηκαν κάποια χρήματα για την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση της Παρντούμπιτσε

«ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ!

Ο Γιάννης-Φοίβος ​​Μπότος γίνεται παίκτης της FK Pardubice

Στο τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου, η Pardubice φέρνει μια ακόμη μεγάλη μεταγραφή. Ο 24χρονος Έλληνας μέσος Γιάννης-Φοίβος ​​Μπότος εντάσσεται στην ομάδα της Ανατολικής Βοημίας. Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Βοημίας.

Η ομάδα της Pardubice απέκτησε τον Έλληνα μέσο Γιάννη-Φοίβο Μπότος από τη Slavia Prague την τελευταία στιγμή της θερινής μεταγραφικής περιόδου. «Ο Γιάννης είναι μια σπουδαία προσθήκη για εμάς. Πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά σε πολλούς αγώνες. Έρχεται στην Pardubice με μεταγραφή, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα μας», εξηγεί ο αθλητικός διευθυντής της FKPCE, Vít Zavřel.

Ο απόφοιτος της ΑΕΚ μετακόμισε στη Slavia Prague τον Ιούλιο του 2024, όπου μετακόμισε από την MFK Karviná. Πλέον είναι παίκτης της FK Pardubice. «Το πλεονέκτημα είναι ότι έχει ήδη προσαρμοστεί στο τσεχικό πρωτάθλημα. Ανυπομονώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία του Μπότος-Βεχέτα, ο οποίος σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τη φανέλα της Κάρβινα το περασμένο φθινόπωρο», προσθέτει ο Ζάβρε.

Γιάννη, καλώς ήρθες στην Παρντούμπιτσε!»