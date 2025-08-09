Άγριο ξύλο μεταξύ των παικτών της Μπέρμιγχαμ και της Ίπσουιτς στην Championship, με οπαδό να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μέρος στη σύρραξη.

Η επιστροφή της Μπέρμιγχαμ στην Championship ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή και παρά το ότι το ματς με την Ίπσουιτς ξεκίνησε ιδανικά, στις καθυστερήσεις επικράτησε ο απόλυτος χαμός.

Όμως, στις καθυστερήσεις, όλα ανατράπηκαν. Ένα πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι για χέρι του Ντάικς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς. Ο Χερστ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν 16 παίκτες βρέθηκαν μπλεγμένοι σε έναν καβγά, με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άσλεϊ Γιανγκ, να προσπαθεί να είναι ο μοναδικός που προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν ένας οπαδός πήδηξε τα κιγκλιδώματα για να πάρει μέρος με τη σειρά του στη σύρραξη. Επιχείρησε να πιάσει παίκτες, αλλά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος μετά από επέμβαση των σεκιούριτι, που στη συνέχεια τον απομάκρυναν από το γήπεδο.

Ο Γιανγκ ήταν ο μοναδικός που διατήρησε την ψυχραιμία του τραβώντας τους συμπαίκτες του προσπαθώντας να τους κατευτνάσει. Για την ιστορία, το ματς έληξε 1-1, με την Ίπσουιτς να έχει μόλις μία τελική στην εστία των γηπεδούχων.