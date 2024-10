Στέλιος Ανδρέου: Ο Κύπριος άσος που «λάμπει» στο Βέλγιο

Ο Στέλιος Ανδρέου, νεαρός κύπριος αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στην Σαρλερουά, διαπρέπει στο Βελγικό πρωτάθλημα, με την αναγνώριση των εμφανίσεών του να είναι διεθνής.

Ο Στέλιος Ανδρέου, αποτελεί ένα εκ των μεγαλύτερων «εφοδίων» του Κυπριακού ποδοσφαίρου και κατά πολλούς και όχι αδικαιολόγητα, το μεγαλύτερο ταλέντο στη κυπριακή αμυντική γραμμή.

Ο 22χρονος αμυντικός, αποτελεί προϊόν του Ολυμπιακού Λευκωσίας, καθώς είχε παρουσία στις ακαδημίες της ομάδας, από το 2010, σε ηλικία 8 ετών, ενώ έφθασε μέχρι την ανδρική ομάδα, τη σεζόν 2020/2021, μόλις στα 18 του. Έπειτα από μια σεζόν σε επαγγελματικό επίπεδο στη Κύπρο, η Σαρλερουά του Βελγίου ξεχώρισε το ταλέντο του και τον ενέταξε στο σύνολο της.

Με τους Βέλγους, μέσα σε 4 αγωνιστικές περιόδους έχει πραγματοποιήσει 97 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος διανύει κατά πολλούς την πιο ώριμη και μεστή ποδοσφαιρική του παρουσία στο επαγγελματικό επίπεδο, ξεχωρίζοντας στην Βελγική Λίγκα.

Ο λογαριασμός «Football Talent Scout - Jacek Kulig», στη πλατφόρμα «Χ», ο οποίος έχει ως κύρια ενασχόληση, όπως υποδηλώνει και η ονομασία, να ξεχωρίζει ταλέντα, αποθέωσε τα φετινά πεπραγμένα του Στέλιου Ανδρέου σε δημοσίευσή του.

Ο Ανδρέου, την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε, είναι βασικό αναντικατάστατο γρανάζι της «μηχανής» της Σαρλερουά, έχοντας παρουσία 900' σε 10 αγώνες που έχει δώσει η ομάδα του. Το οποίο εν ολίγοις σημαίνει ότι δεν έχει χάσει λεπτό αγωνιστικής δράσης.

Περί των στατιστικών του, αξίζει να αναφέρουμε ότι μετράει:

Όπως «απορρέει» και από τον λογαριασμό, αλλά και όπως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια να κατανοήσει ο καθένας, ο Ανδρέου βρίσκεται σε ακμή αγωνιστικά και διαπρέπει με την ομάδα την οποία αγωνίζεται.

Εμφανίσεις που γεννούν ελπίδα τόσο για το μέλλον του Κυπριακού ποδοσφαίρου, όσο και για το μέλλον του ίδιου του Στέλιου, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι είναι μόλις 22 χρονών, αγωνιζόμενος και διακρινόμενος στο κορυφαίο επίπεδο!

Για χάρη ρεπορτάζ να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός Λευκωσίας διαθέτει ακόμα ένα ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή το οποίο ανέρχεται στο 5%. Το συμβόλαιο του Ανδρέου, έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ενώ για να τον αποκτήσει η Σαρλερουά, έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό περί των 200 χιλιάδων ευρώ, με την αξία του τώρα να έχει δεκαπλασιαστεί και να φτάνει τα 2.5 εκατομμύρια, βάσει του Transfermarkt.

Ας υπενθυμίσουμε, ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε, όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ του Gazzetta Cyprus, το όνομα του ποδοσφαιριστή έπαιζε για τις, Πλίμουθ, Βενέτσια, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Τορίνο, με τον ίδιο ωστόσο να συνεχίζει στο Βέλγιο.

Να αναφέρουμε καταληκτικά ότι ο δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, βρίσκεται στις κλήσεις του Σωφρόνη Αυγουστή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας στο αγωνιστικό παράθυρο για το Nations League, με αντιπάλους την Ρουμανία και το Κόσοβο. Συνολικά με το εθνόσημο μετράει 21 συμμετοχές!

Stelios Andreou - Jupiler Pro League 24/25:



☑️10 games

☑️51 passes per 90

☑️85% pass accuracy

☑️2 tackles per 90

☑️1.8 interceptions per 90

☑️3.9 clearances per 90

☑️14 blocked shots

☑️69% of aerial duels won

☑️65% of ground duels won



The 22-year-old Charleroi centre-back is… pic.twitter.com/SZaReCzgeN