Η Πορτογαλία είναι η μία εκ των φιναλίστ του τελικού του EURO K17, που διεξάγεται στην Κύπρο, με τους παίκτες του Σάντος να φέρνουν... τούμπα το ματς κόντρα στη Σερβία (2/6), επικρατώντας 3-2 με γκολ του Τριβίσκο στο 90+5'.

Σε ματς θρίλερ εξελίχθηκε το Σερβία - Πορτογαλία στο «AEK Arena», για τα ημιτελικά του EURO K17, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου.

Incredible scenes as Portugal complete the turnaround at the death and reach the #U17EURO final 🇵🇹 pic.twitter.com/cVUxT52oPe