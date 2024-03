Περίπου 1,5 μήνα μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Κηφισιά ο Ντέιβιντ Νίλσεν επέστρεψε στη Δανία για λογαριασμό της Λίνγκμπι.

Έπειτα από 36 ημέρες από την αποχώρηση του από την Κηφισιά ο Ντέιβιντ Νίλσεν βρήκε τη νέα του προπονητική «στέγη». O 47χρονος κόουτς επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Δανία, καθώς υπέγραψε στη Λίνγκμπι. Πρόκειται για ένα γνώριμο προορισμό, καθώς σε αυτή την ομάδα είχε αγωνιστεί για ένα εξάμηνο στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, το 1996, ενώ την είχε κοουτσάρει τη διετία 2015-17.

