Γκολ και ασίστ ο Τζόλης σε μόλις 155 δευτερόλεπτα (vids)!

Ο Χρήστος Τζόλης είναι σε ακόμη ένα ματς ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Φορτούνα του Ντίσελντορφ.

Πριν από μερικές ο Ντάνιελ Τιούν είχε σταθεί στο ότι ο Χρήστος Τζόλης δεν πρέπει να πιεστεί ψυχολογικά, επειδή συμπλήρωσε τρία σερί ματς «άσφαιρος» στη Φορτούνα του Ντίσελντορφ. «Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε. Απλά πρέπει να είναι ο εαυτός του», σχολίασε χαρακτηριστικά ο προπονητής του, με αφορμή τις συγκρίσεις που έγιναν εκείνες τις ημέρες για τον Ελληνα επιθετικό, που ξεκίνησε τη σεζόν στη γερμανική ομάδα με έξι γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια του αλλά σε τρία δεν ... κούνησε πλεκτό.

Σήμερα (27/10) ο νεαρός στράικερ επέστρεψε με εκκωφαντικό τρόπο στις εξαιρετικές εμφανίσεις, καθώς στο παιχνίδι με την Μπραουνσβάιγκ βρήκε δίχτυα αλλά και έδωσε μία ασίστ σε απόσταση μόλις 152 δευτερολέπτων!

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) WITH A GREAT FINISH ON THE VOLLEY FOR THE OPENER!!!

