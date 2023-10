Παλαιστίνο: Η ομάδα-σύμβολο της Χιλής

Η Παλαιστίνο αποτελεί την ομάδα-σύμβολο της Χιλής, καθώς ιδρύθηκε από Παλαιστίνιους μετανάστες και μέχρι και σήμερα πρωταγωνιστεί στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Η Παλαιστίνο φοράει τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας και πρόκειται για ένα «ξένο» κλαμπ στην ίδια του τη χώρα. Αν και με πολλές αποχρώσεις που καταδεικνύουν τις ξεκάθαρες και εθελοντικές ρίζες του στο έθνος της Χιλής, εκείνο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αξίες και τις αρχές του κράτους της Παλαιστίνης. Με τις εντάσεις στη Γάζα να βρίσκονται σε εξέλιξη, η ομάδα της Νότιας Αμερικής παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από τη δική της... σκοπιά.

Στην αρχή η ομάδα έπαιζε σε διάφορα γήπεδα στο Σαντιάγο της Χιλής, όπως το «Sedylan», το Στρατιωτικό Στάδιο, το Εθνικό Στάδιο και το «Santa Laura», ώσπου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 χρησιμοποίησε το «Reinaldo Martín Müller», που βρίσκεται εντός της Αεροπορικής βάσης «El Bosque» νότια της πρωτεύουσας.

Μόλις το 1988 η Παλαιστίνο άρχισε να παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο σημερινό φέουδο της, το «La Cisterna», μια έδρα ιδιοκτησίας του ομώνυμου δήμου, που εγκαινιάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1988 σε φιλικό αγώνα ανάμεσα στην Παλαιστίνο και την Πουέμπλα από το Μεξικό. Αν και οι κερκίδες του μπορούσαν και μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 10.000 θεατές, λόγω των κακών εγκαταστάσεων του, για αρκετά χρόνια επιτρεπόταν μόνο η μισή χωρητικότητα προσέλευσης.

Το 2018 ο σύλλογος επένδυσε σε μια σειρά έργων βελτίωσης στο γήπεδο, όπως καινούργιες θύρες εισόδων, εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων νέας τεχνολογίας και μέτρα ασφαλείας, για να εκσυγχρονίσει σταδιακά το «σπίτι» του.

Στις 20 Αυγούστου 1920 ιδρύθηκε λοιπόν ο Παλαιστινιακός Ποδοσφαιρικός Όμιλος από μια ομάδα νεαρών Μουσουλμάνων, παιδιών του παλαιστινιακού κύμματος μετανάστευσης στη Χιλή. Εντάχθηκε στις μικρές κατηγορίες της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Σαντιάγο, όπου συμμετείχε μέχρι το 1923. Την επόμενη χρονιά άλλαξε το όνομά του σε Παλαιστίνο Sports Club για να αφοσιωθεί στην πρακτική κι άλλων αθλημάτων όπως το τένις. Το 1939, τα μέλη του Παλαιστίνο Sport Club αποφάσισαν να συγχωνευτούν με την Παλαιστίνο Club, έναν κοινωνικό σύλλογο που είχε δημιουργηθεί το 1938. Μετά από αρκετές συζητήσεις, η συγχώνευση μεταξύ των δύο συλλόγων σφραγίστηκε στις 8 Αυγούστου 1941.

Έκτοτε η Παλαιστίνο άρχισε να ασχολείται με αθλήματα όπως το μπάσκετ και το χόκεϊ. Την ίδια περίοδο που αναπτύσσονταν άλλα αθλήματα στη χώρα, προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, μια πρωτοβουλία που διαμορφώθηκε στις 19 Ιουνίου 1949, όταν ο εν λόγω κλάδος αναδιοργανώθηκε με στόχο να αγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο. Ο σύλλογος προσκλήθηκε να αγωνιστεί στους πρώτους παλαιστινιακούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι έλαβαν χώρα μεταξύ 14 και 22 Ιανουαρίου του 1950 στην ίδια την πόλη Οσόρνο και οι οποίοι οργανώθηκαν από τον Σύλλογο Αθλητισμού της Συρίας και διευθύνονταν από το Ενωμένο Μέτωπο της Χιλιανής Νεολαίας των Αράβων Κάθοδος.​ Η ομάδα πήρε το τρόπαιο του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, το οποίο έδωσε την οριστική ώθηση να αρχίσει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Μετά από αρκετές προσπάθειες, το 1952 η κεντρική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενσωμάτωσε τον θεσμό στη νεοσύστατη Β' κατηγορία του ποδοσφαίρου. Την ίδια σεζόν στέφθηκε πρωταθλήτρια και μετά την ισοβαθμία στην πρώτη θέση με τη Ρέιντζερς, ένας καθοριστικός αγώνας για τον τίτλο διεξήχθη στη Ρανκάγκουα, στον οποίο η Παλαιστίνο κέρδισε με 4-2 στα πέναλτι, αφού ισοφάρισε 2-2 στην κανονική διάρκεια. Αυτή η νίκη επέτρεψε στην ομάδα να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Χιλής.

Οι επιχειρηματίες κλωστοϋφαντουργίας της αραβικής αποικίας του Σαντιάγο ενθουσιάστηκαν με την ομάδα, η οποία μεταφράστηκε σε μεγάλες συνεισφορές χρημάτων στις επιχειρήσεις της γειτονιάς. Οι οπαδοί γέμιζαν τις εξέδρες του γηπέδου κάθε Κυριακή και ολόκληρη η πόλη ζούσε στους ρυθμούς της. Οι μεταγραφές ποδοσφαιριστών έγιναν ολοένα και πιο δυνατές έως ότου κατέκτησαν και το πρώτο τους πρωτάθλημα το 1955. Μια ιστορική σεζόν στην οποία ο Αργεντινός Ρομπέρτο Κολ ξεχώρισε από τις τάξεις της Ρίβερ Πλέιτ των Αλφρέντο Ντι Στέφανο, Χοσέ Μανουέλ Μορένο και Άνχελ Λαμπρούνα. Ο Κολ συνοδευόταν από μορφές όπως ο Ροδόλφο Αλμέιδα, τον Οσβάλδο Πέρες και τον Κάρλος Ροδόλφο Ρόχας. Ο σύλλογος συνέχισε στην πρώτη κατηγορία της Χιλής χωρίς κάποιο σημαντικό γεγονός μέχρι το 1970, τη χρονιά στην οποία υποβιβάστηκε ξανά στη Β' Κατηγορία.

🏟️ Municipal de 𝙇𝙖 𝘾𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖

💺 6.000

🇨🇱 La Cisterna, Santiago, Chile



