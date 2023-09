Πένθος στη Μολδαβία, 26χρονη διεθνής παίκτρια έχασε τη ζωή της σε πεζοπορία!

Τραγωδία για το ποδόσφαιρο της Μολδαβίας, το οποίο θρηνεί για τον χαμό της 26χρονης διεθνής παίκτριας, Βιολέτα Μιτούλ, που έχασε τη ζωή της σε πεζοπορία στο βουνό.

Το ποδόσφαιρο της Μολδαβίας θρηνεί για τον χαμό της Βιολέτα Μιτούλ, διεθνούς παίκτρια που εκπροσωπούσε τα χρώματα της χώρας της σε εθνικό επίπεδο.

Η 26χρονη ενεπλάκη σε τραγικό δυστύχημα κατά την πεζοπορία σε βουνό μαζί με τις συμπαίκτριές της, όταν έχασε την ισορροπία της και μαζί την ίδια της τη ζωή. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώθηκε από την ίδια την UEFA, η οποία μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Στο πένθος έχει βυθιστεί το ποδόσφαιρο της Μολδαβίας μετά τον θάνατο της παίκτριας της εθνικής ομάδας, Βιολέτα Μιτούλ. Κέρδισε 40 συμμετοχές για τη Μολδαβία και ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της χώρας.

Η Μιτούλ έπαιζε για την Einherji στην Ισλανδία από την άνοιξη, έχοντας προηγουμένως παίξει ποδόσφαιρο στην Ισπανία και την Ιταλία. Κέρδισε το Κύπελλο Μολδαβίας και Ρουμανίας με την Alga Tiraspol και τη Vasas Femina αντίστοιχα νωρίτερα στην καριέρα της».

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.



Rest in peace, Violeta.